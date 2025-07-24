Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 10 noktada yangın

HARİTA KIRMIZIYA DÖNDÜ

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi verilerine göre, bugün Türkiye haritası kırmızıya dönmüş durumda...

Copernicus verilerine göre, Türkiye genelindeki orman yangını riski çok yüksek seviyede seyrediyor.

Bazı noktalarda bu seviye "kritik" ve "aşırı tehlikeli" olarak nitelendiriliyor.

Uzmanlar, vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırırken, şu saat itibariyla devam eden yangınlarda son durum şöyle...