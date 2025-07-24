Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 10 noktada yangın
Türkiye genelinde orman yangınları 10 farklı noktada etkisini sürdürürken, en kritik bölgelerden Eskişehir, Afyonkarahisar, Sakarya, Bilecik ve Karabük'te alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor. Şiddetli rüzgar ve düşük nem oranı nedeniyle kontrol altına alınması güçleşen yangınlara 520 personel, onlarca hava ve kara aracıyla müdahale edilirken, bazı köyler tahliye edildi, çiftçiler ise kendi imkanlarıyla çukur kazarak alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Şu anda Eskişehir-Afyonkarahisar, Sakarya-Bilecik ve Karabük'teki orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Yurt genelinde yeni yangın tehdidi seviyesi çok yüksek seviyede seyrediyor.
HARİTA KIRMIZIYA DÖNDÜ
Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi verilerine göre, bugün Türkiye haritası kırmızıya dönmüş durumda...
Copernicus verilerine göre, Türkiye genelindeki orman yangını riski çok yüksek seviyede seyrediyor.
Bazı noktalarda bu seviye "kritik" ve "aşırı tehlikeli" olarak nitelendiriliyor.
Uzmanlar, vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırırken, şu saat itibariyla devam eden yangınlarda son durum şöyle...
OGM AÇIKLADI: 10 YANGINA MÜDAHALELER SÜRÜYOR
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından saat 20.25 itibariyle orman yangınlarının son durumlarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklama şöyle:
"İzmir / Gaziemir Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Sakarya / Geyve (3 nokta), Karabük / Ovacık, Gaziantep / Şehitkamil, Bilecik / Gölpazarı, Bolu / Mudurnu Toplam 7 yangında enerji düşürüldü.
Eskişehir / Seyitgazi ve Karabük / Safranbolu Müdahalemiz kararlılıkla sürüyor.
Toplam 10 ayrı noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."
İKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan ikinci bir paylaşımda ,İzmir Gaziemir ve Gaziantep Şehitkamil'de devam eden yangınların kontrol altına alındığı duyuruldu.