Türker İnanoğlu komada deniyordu oğlu İlker İnanoğlu son durumunu açıkladı
Bir süredir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkan Türker İnanoğlu'nun yoğun bakımda ve komada olduğu söylenmişti. Usta yapımcının son durumu hakkında oğlu İlker İnanoğlu bir açıklama yaptı.
Türk sinemasının önemli değerlerinden biri olan Türker İnanoğlu'ndan yeni haber var. Usta film yapımcısı hakkında ilk olarak Müjdat Gezen bir açıklama yapmış ve İnanoğlu'nun yanında refakatçi olduğunu söylemişti.
Ardından İnanoğlu'nun asistanı bir açıklama yaparak sağlık durumunun ağır olmadığını söylemiş ve tedavinin kontrol amaçlı olarak yoğun bakımda sürdürüldüğünü dile getirmişti. Ancak bu açıklamaların ardından usta yapımcı hakkında 'komada olduğu' iddiaları ortaya atılmıştı.
Oğlu açıkladı: İnanoğlu'nun sevenlerinin meraklı bekleyişi sürerken, oğlu İlker'den bir açıklama geldi. İlker İnanoğlu, söylendiği gibi babasının komada ve yoğun bakımda olmadığını belirtti. Ayrıca babasının normal odada tedavi edildiğini ve vücut direnci yükseldiği anda taburcu olacağını söyledi.
Peki Türker İnanoğlu kimdir?
Türk film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş adamı Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 tarihinde dünyaya geldi.