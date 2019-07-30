Türkçe Rap'e ne oluyor? Norm Ender Ben Fero Ezhel Ceza Killa Hakan polemiği

Norm Ender'in yaklaşık iki hafta önce çıkardığı 'Mekanın Sahibi' adlı diss parçası, 30 milyon dinlenmeyi geçti. Klipte Ben Fero, Ezhel ve diğer yeni nesil rapçilere ağır göndermeler yapıldı. Ezhel ise, bu klibin ardından 'Lolo' isimli bir parça ile Norm Ender'e cevap niteliğinde sözler sarf etti.