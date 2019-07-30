Türkçe Rap'e ne oluyor? Norm Ender Ben Fero Ezhel Ceza Killa Hakan polemiği
Türkçe rap camiasında gündem şu sıralar Norm Ender'in çıkardığı 'Mekanın Sahibi' adlı parçanın ardından yaşananlardan oluşuyor. Killa Hakan'ın son çıkan parçası 'Fight Kulüp' ise, YouTube'da en çok disslike alan Türk rap parçası olunca fitil ateşlendi.
Norm Ender'in yaklaşık iki hafta önce çıkardığı 'Mekanın Sahibi' adlı diss parçası, 30 milyon dinlenmeyi geçti. Klipte Ben Fero, Ezhel ve diğer yeni nesil rapçilere ağır göndermeler yapıldı. Ezhel ise, bu klibin ardından 'Lolo' isimli bir parça ile Norm Ender'e cevap niteliğinde sözler sarf etti.
Ancak asıl bomba ise Pazar günü patladı. Killa Hakan'ın yeni çıkaracağı albümden bir parçaya eşlik eden Ceza, Ben Fero ve Ezhel, adeta yerin dibine sokuldu. Fight Kulüp adlı parça, YouTube'da en fazla disslike alan Türkçe rap şarkısı da oldu.
Ceza'ya tepkiler yağdı: Ben Fero ve Ezhel'le aynı parçanın içinde yer alan Ceza'ya tepkiler yağarken, Killa Hakan'ın şarkı sözleri ve nakaratı aşırı anlamsız bulundu.
Şarkıyı Ceza kurtarmış: Hala Youtube trendlerin ilk sırasında yer alan parçaya, "Şarkıyı Ceza kurtarmış", "Dört kişi bir araya gelip bunu mu çıkarmış" yorumları yapıldı. Şarkı, şu anda 7 milyondan da fazla izlendi.