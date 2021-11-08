Türkçe aşkı, İranlı anne-kızı İstanbul'da üniversite arkadaşı yaptı

Küçük yaşlarından itibaren tatil için ailesiyle geldiği Türkiye'ye karşı farklı bir sevgi besleyen Sara Shekarchi, Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrenmeye başladı. Ailesinin de desteğiyle üniversite eğitimini Türkiye'de almaya karar veren Shekarchi, kısa bir süre gittiği Türkçe kursu sonrası 2020 yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girdi.