Türkçe aşkı, İranlı anne-kızı İstanbul'da üniversite arkadaşı yaptı
Turist olarak geldiği Türkiye'nin diline ve kültürüne ilgi duyan, zamanla Türk dizilerinden Türkçe öğrenen İranlı 19 yaşındaki Sara Shekarchi, aralarında 30 yaş bulunan annesi Maryam Mirzahashemi ile yaklaşık 2 bin 500 kilometre katederek İstanbul'da üniversite arkadaşı oldu.
Küçük yaşlarından itibaren tatil için ailesiyle geldiği Türkiye'ye karşı farklı bir sevgi besleyen Sara Shekarchi, Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrenmeye başladı. Ailesinin de desteğiyle üniversite eğitimini Türkiye'de almaya karar veren Shekarchi, kısa bir süre gittiği Türkçe kursu sonrası 2020 yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girdi.
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü kazanan Shekarchi, iyi seviyede Türkçe bildiği ve hazırlık sınavını geçtiğini için direkt başladığı birinci sınıfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan tamamladı.
Bu süreçte Shekarchi'in annesi Maryam Mirzahashemi de kızından ilham alarak 49 yaşında eğitimine devam etme kararı aldı. Kızının uzaktan eğitim gördüğü süre içerisinde onun da yardımıyla sınava hazırlanan Mirzahashemi, aynı üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Acil Tıp Teknikerliği Bölümü'ne yerleşti.
2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilme kararının alınmasının ardından, 2 ay önce İran'ın Mehrşehr Karaj şehrinden gelerek İstanbul'a yerleşen anne kız, aynı üniversitede okumanın mutluluğunu yaşıyor.