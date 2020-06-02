Türkbükü'nde şezlong fiyatları uçtu! Şezlongun günlük kirası 1000, yemek istersen 2 bin lira...
BODRUM Türkbükü'nde geç açılan deniz sezonunda fiyatlar uçtu... Türkbükü'nde şezlong fiyatı günlük bin lira olarak açıklanırken, aylık şezlong kirası ise 24 bin lira olarak belirlendi... Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, "Sonuçta 'Private hizmet', rakamlar normal" dedi...
TÜRKİYE'nin gözde tatil beldesi Türkbükü’nde hizmet veren lüks bir otelin müşterilere gönderdiği davet e-mail’inde belirtilen ücretler görünleri şaşkına çevirdi. Koronavirüs salgını sonrası fiyatlarını güncelleyen otelde iki şezlong için istenen ücret günlük bin, aylık 24 bin lira. Üstelik buna oda ve yemek dahil değil...
Türkbükü'ndeki bir otelin fiyat listesi iki seçenek üzerinden hazırlanmış. 2 kişilik ilk seçenekte maksimum 3 şezlong ve 4 sandalye karşılığı müşteriden aylık 24 bin lira isteniyor. Günlük istenen ücret ise 1000 lira...
İki kişilik aylık 24 bin, günlük bin lira olan pakette şunlar var:
- Maksimum 4 sandalye
- Maksimum 3 şezlong
- Gün içinde kişi başı ikişer plaj havlusu
- İki kez sıcak-soğuk havlu servisi
- 11.00-15.00’te meyve tabağı
-Yiyecek ve içecek harcamalarında yüzde 10 indirim
2 kişilik ikinci seçenek ise daha da uçmuş durumda. İlk seçenektekilere ek olarak menüden günde bir sefer bir adet başlangıç, bir adet taş fırın ya da ana yemek siparişi verilebilir.