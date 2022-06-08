Türkan'ın ne dizide ne gerçek hayatta aşktan yana yüzü gülmüyor! Özgü Kaya'dan bomba gibi itiraflar..

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan rolüne hayat veren Özgü Kaya, uzun bir süredir meslektaşı Burak Serdar Şanal ile aşk yaşıyordu. Çiftten bomba ayrılık iddiası gündeme geldi. Sosyal medya hareketi ise ayrılığı ele verdi!