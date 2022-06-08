Türkan'ın ne dizide ne gerçek hayatta aşktan yana yüzü gülmüyor! Özgü Kaya'dan bomba gibi itiraflar..
Ekranların sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te Türkan rolüne hayat veren, sezonun en dikkat çeken yüzlerinden Özgü Kaya, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile aşk yaşıyordu. Çiftin ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü! Sosyal medyadaki o hareket ise ayrılık iddialarını beraberinde getirdi...
Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan rolüne hayat veren Özgü Kaya, uzun bir süredir meslektaşı Burak Serdar Şanal ile aşk yaşıyordu. Çiftten bomba ayrılık iddiası gündeme geldi. Sosyal medya hareketi ise ayrılığı ele verdi!
Dizide de aşktan yana yüzü gülmüyor..
Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisiyle gündemde olan Özgü Kaya, hayat verdiği Türkan rolüyle şöhretini arttırdı. 25 yaşındaki oyuncu dizide, aşktan yana acı çeken bir karakteri oynuyor..
Kaya'nın aşk bahtsızlığı..
Özgü Kaya'nın dizide yaşadığı aşk bahtsızlığı gerçeğe de taşındı. Uzun bir süredir oyuncu Burak Serdar Şanal ile birlikte olan Özgü Kaya sevgilisinden ayrıldı.
Çift nazara mı geldi..
Rol aldıkları "Kimse Bilmez" dizisinde tanışan çift, aşklarında mutlu bir birliktelik sürdürüyorlardı. Nazara gelen çift, ayrılma kararı aldı.