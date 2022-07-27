Türkan Şoray'dan öfkeli paylaşım! Adına hesap açanlara karşı takipçilerini uyardı
Sinemanın vazgeçilmezi Türkan Şoray, adına sahne sosyal medya hesap açanlara öfkelendi. Adına açılan hesabın yanı sıra paylaşılan yazılar da Şoray'ı sinirlendirdi. Takipçilerini bu kişilere karşı uyaran usta oyuncu, bakın neler söyledi...
Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, adına açılmış sahte hesaplara karşı uyardı. Şoray'ın adına açılan sahte hesaplar, sosyal medyada gündem olmuştu. Usta oyuncu ise o hesapların kendisine ait olmadığını söyledi.
Türkan Şoray adına açılan Twitter hesabından “Atatürk’le doğduk, Atatürk’le büyüdük, Atatürk’le yaşıyoruz, Atatürk’le yaşayacağız” paylaşımı yapıldı.
Söz konusu hesaptan daha sonra “Biraz çekinerek de olsa Twitter mecrasına girmiş bulunmaktayım. Sevgi ve saygılar” tweet’i atıldı.
Açıklama geldi
Açılan hesabın kısa sürede binlerce takipçiye ulaşması ve paylaşımların gündem olmasının ardından Türkan Şoray Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: