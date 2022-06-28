Türkan Şoray'dan herkesi ağlatan paylaşım! Şok eden Cüneyt Arkın itirafı: ''Sana aşık olduğum kadar...''
Cüneyt Arkın'ın ölümünden sonra ünlü isimler acılarını sosyal medyada paylaşımaya devam ediyorlar. Bu isimlerin başında da usta isim Türkan Şoray yer alıyor. Şoray sosyal medya hesabından yaptığı Arkın paylaşımıyla milyonları duygulandırdı: "Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım"
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Türkan Şoray birlikte pek çok filmde rol aldığı yakın dostu usta Cüneyt Arkın'ın bu sabah gelen ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri sızlattı:''Sana aşık olduğum kadar..''
Türkan Şoray Cüneyt Arkın ile bir karesini paylaşarak acısını takipçileriyle paylaştı.
Türkan Şoray paylaşımında "Canım Cüneyt. Bundan sonra, yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki…
Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım… Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak" dedi.