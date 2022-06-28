Türkan Şoray'dan herkesi ağlatan paylaşım! Şok eden Cüneyt Arkın itirafı: ''Sana aşık olduğum kadar...''

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Türkan Şoray birlikte pek çok filmde rol aldığı yakın dostu usta Cüneyt Arkın'ın bu sabah gelen ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri sızlattı:''Sana aşık olduğum kadar..''