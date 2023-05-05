Türkan Şoray'dan duygulandıran baba itiraf! "Sevgisinden mahrum yaşadım tam sevgiye doyamadım"
Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Türkan Şoray, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Ada Modern Sanat Galerisi’nde düzenlenen söyleşide Kuşadalılarla bir araya geldi. Bircan Usallı Silan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye usta sanatçının sevenleri yoğun ilgi gösterirken özel hayatına dair samimi açıklamaları herkesi duygulandırdı.
Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde kente kazandırıldığı günden bu yana sanat dünyasının önemli isimleri ağırlayan ve birbirinden seçkin sanat eserlerine ev sahipliği yapan Ada Modern Sanat Galerisi’nin konuğu bu kez ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Vesikalı Yarim’ ve ‘Bodrum Hakimi’ gibi unutulmaz filmler ile hafızalara kazınan usta oyuncu Türkan Şoray oldu.
Bircan Usallı Silan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Türkan Şoray, gençlik yıllarını, sinemaya adım atma hikayesini ve unutamadığı hatıralarını hayranlarıyla paylaştı.
"Kuşadası'na yerleşmeyi çok isterim"
Söyleşinin başında hayranlarına seslenen Türkan Şoray Kuşadası’na hayran kaldığını belirterek, “Sevgili Kuşadalılar hepinizi sımsıcak sevgiyle kucaklıyorum. Şu an karşımda çok güzel ve samimi insanlar görüyorum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e beni sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ederim. Çok genç ve başarılı bir belediye başkanınız var. Kuşadası’na çok ısındım, çok sevdim. Buraya yerleşmeyi çok isterim” dedi.
"Sevgi insana mutluluk katar"
Sinema sektörüne adım atmadan önceki hayatının hüzünlü geçtiğini belirten Türkan Şoray, “Çocukken sadece annem başımı okşuyordu. Biraz baba sevgisinden mahrum yaşadım. Tam sevgiye doyamadım. Yalnız bir aileydik. Sonra hayatımda çok güzel bir şey oldu ve sinemayla tanıştım. Ben sinemayı çok sevdim; sinema sayesinde de insanlar beni çok sevdi. Hayatta sevgi ve sevmek çok güzel bir duygu. Zaten sevgiyle hayatta güzelleşmeyecek hiçbir şey yok. İşinizi sevgiyle yaparsanız başarılı olursunuz. Yakınlarınıza ve dostlarınıza sevgi gösterirseniz o sevgi giderek büyür. Sevgi insana mutluluk katarak dünyayı güzelleştirir” diye konuştu.