Türkan Şoray seneler sonra paylaştı tüm kardeşler bir arada yer aldı

Peki, Türkan Şoray kimdir?

1962 yılında Galatasaray eski asbaşkanı Rüçhan Adlı ile 20 yıl bir birliktelik yaşamıştır. Bu süre içinde birkaç defa ayrılıp barışan çift, Rüçhan Adlı'nın eşinden bir türlü boşanmaması yüzünden yollarını ayırmıştır. Türkan Şoray, 1995 Ağustos'unda hastaneye kaldırılan Adlı'yı son anlarına kadar yalnız bırakmamıştır. 1983 yılında usta tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile evlenmiştir. 1987'de ayrılan çiftin, evliliklerinden Yağmur adlı bir kızları vardır.