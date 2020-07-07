Türkan Şoray seneler sonra paylaştı tüm kardeşler bir arada yer aldı
Türkan Şoray, yıllardır sır gibi sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer ile fotoğrafını paylaşarak "Kardeşi gibisi yok" paylaşımını yaptı.
Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, televizyonlardan uzak kaldığı sürede özel hayatını da basından uzak tutmaya çalıştı. Şoray, bu kuralı ise seneler sonra ilk kez bozdu. Kameralardan uzak tuttuğu ailesinden kız kardeşi Figen Çevik Gezer ve Nazan Şoray ile fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Türkan Şoray, Nazan Şoray'ın dışında bir kardeşi daha olduğunu önceki gün Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Şarkıcı olan Nazan Şoray'dan küçük bir de Figen adında kız kardeşi olan Türkan Şoray, pandemi nedeniyle görüşemediği kardeşleriyle bol bol hasret giderdi.
O buluşma anını da sosyal medya hesabından yayımlayan Türkan Şoray, "Üç kardeş bir arada. Kardeş gibisi yok" ifadelerini kullandı. Şoray kardeşlerinin birbirlerine olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.
Peki, Türkan Şoray kimdir?
1962 yılında Galatasaray eski asbaşkanı Rüçhan Adlı ile 20 yıl bir birliktelik yaşamıştır. Bu süre içinde birkaç defa ayrılıp barışan çift, Rüçhan Adlı'nın eşinden bir türlü boşanmaması yüzünden yollarını ayırmıştır. Türkan Şoray, 1995 Ağustos'unda hastaneye kaldırılan Adlı'yı son anlarına kadar yalnız bırakmamıştır. 1983 yılında usta tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile evlenmiştir. 1987'de ayrılan çiftin, evliliklerinden Yağmur adlı bir kızları vardır.