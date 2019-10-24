Türkan Şoray nikah şahidi oldu Zeynep Casalini kızı Ceren Sarp'ı evlendirdi

Çiftin şahitliğini üstlenen Türkan Şoray, ''Gelin benim çocuğum gibi. Bebekliğinden beri tanıyorum. Birbirimize büyük bir aşkımız var. Evlilikte dürüstlük, sadakat, karşılıklı anlayış, saygı şart. İnşallah mutlu olur'' diyerek evlilik cüzdanını teslim etti.