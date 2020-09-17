Türkan Şoray hayranlarına müjdeli haberi verdi! Finali o yapacak
Türk sinemasının 76 yaşındaki sultanı Türkan Şoray hayranlarına sevindiren haberi verdi.
Yeşilçam'ın güzelliğiyle her daim kendisine hayran bıraktıran Türkan Şoray, bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelmişti. Şoray'ın kilolarının nedeni ise vücudunun fazla kortizon üretiyor olması nedeniyle meydana gelen 'Cushing Sendromu'na yakalanmasından kaynaklanıyordu.
18
Türkan Şoray, 'Cushing Sendromu'na yakalanması nedeniyle aşırı kilo almıştı bunun yanı sıra 'Cushing Sendromu'nun sonuçlarından bir diğeri olan kemik erimesinden dolayı ayaklarından da sorun yaşamıştı.
28
2014'te aşırı kortizon üretiminin önüne geçmek için Prof. Dr. Nihat Yavuz tarafından laparoskopi yöntemiyle ameliyat edilen sanatçının sol böbrek üstü bezi alınmıştı.
38
Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray hayranlarına müjdeli haberi verdi.
48