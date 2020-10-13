Türkan Şoray estetik yaptırdı operasyonu o hali ele verdi işte Sultan'ın son hali
Türkan Şoray'ın yüzüne estetik yaptırarak gerdirdiği iddia edildi. Yıldırım Mayruk'un defilesindeki hali estetik operasyonu ele verdi.
Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın Seda Sayan'ın da yaptırdığı, günlerce konuşulan yüz gerdirme operasyonunu yaptırdığı iddia edildi. Operasyonla 10 yaş birden gençleşen 75 yaşındaki oyuncunun pandemi döneminde bıçak altına yattığı iddia edildi.
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Mart ayında karantinanın başlamasıyla nisan ayında ameliyat olan Şoray’ın evde bir süre istirahat ettikten sonra teknesiyle yaz tatiline çıktığı bildirildi.
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Türkan Şoray’ın operasyonu modacı Yıldırım Mayruk’un jübilesinde podyuma çıkmasıyla ortaya çıktı.
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Defilede oyuncunun pürüzsüz ve parlak cildi dikkatlerden kaçmadı.
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