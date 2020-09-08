Türkan Şoray 20 kilo birden verdi tekne pozlarıyla dillere düştü
Türkan Şoray, hastalığı nedeniyle aldığı kiloları verdi ve zayıflamış haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Yeşilçam'ın güzelliğiyle her daim kendisine hayran bıraktıran Türkan Şoray, bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelmişti. Şoray'ın kilolarının nedeni ise vücudunun fazla kortizon üretiyor olması nedeniyle meydana gelen 'Cushing Sendromu'na yakalanmasından kaynaklanıyordu.
Türkan Şoray, 'Cushing Sendromu'na yakalanması nedeniyle aşırı kilo almıştı bunun yanı sıra 'Cushing Sendromu'nun sonuçlarından bir diğeri olan kemik erimesinden dolayı ayaklarından da sorun yaşamıştı.
2014'te aşırı kortizon üretiminin önüne geçmek için Prof. Dr. Nihat Yavuz tarafından laparoskopi yöntemiyle ameliyat edilen sanatçının sol böbrek üstü bezi alınmıştı.
Şoray, 2017'de hipofiz adenomu nedeniyle Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu tarafından endoskopik transsfenoidal yöntemle beyninden de ameliyat edilmişti.