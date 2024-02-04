Türk zırhlısı göz kamaştırdı engel tanımıyor Suudi Arabistan'da ilk kez vitrine çıktı

Aracın 35 yıllık serüvenlerinde bir tepe noktası olduğunu vurgulayan Kurt, "Bu süreçte edindiğimiz teknolojik kazanımları, bilgi birikimini, sayısız müşteri deneyimini ve saha geri bildirimlerini; en nihayetinde bölgemizde, özellikle 10-15 yıldır süre gelen simetrik ve asimetrik tehditlerin tümünü dikkate alarak tasarladığımız ve ortaya çıkardığımız bir başyapıt olarak adlandırmak istiyorum bu aracı. Dünyadaki rakip ve benzerlerine göre çok sayıda üstünlüğü mevcut. Bu anlamda da lider karakterini yansıtması için PARS ALPHA olarak adlandırdık aracımızı ve Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen World Defence Show'da tanıtımını yaptık." dedi.