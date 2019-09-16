Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları nefes kesti.

7-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türk Yıldızları İstanbul semalarında muhteşem bir gösteri düzenledi.

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Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları İstanbul Boğazı üzerinde 2 tur gösteri uçuşu yaptı.

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Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden dönen Türk Yıldızları'nın uçuşlarına sahil kenarlarında toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi.

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İşte o karelerden birkaç tanesi daha...

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