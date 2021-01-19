Türk vatandaşı olmak için başvuru yaptı Jessica May Yeni Gelin'le tanınmıştı
Bir dönem Show TV'de yayımlanan Yeni Gelin dizisindeki Bella karakteriyle tanınan Jessica May, Türk vatandaşı oluyor.
Yeni Gelin dizisiyle tanınan son olarak Maria ve Mustafa dizisinde Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntipe ile birlikte rol alan Jessica May, kısa sürede gönüllere taht kurdu. Brezilyalı May, üç yıl önce hayatını fotoğrafçı Hüseyin Kara'yla birleştirdi ve üç yıl önce nikah masasına oturdu.
Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında hak kazandığı vatandaşlığa, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeni başvurabildi. Uçuşların olmadığı için ve kendisi de ülkeye gidemeyen ünlü oyuncunun, Türk vatandaşı olacağı için heyecanlı olduğu öğrenildi.
Yeni Gelin dizisiyle popüler olan Jessica May, eşiyle nasıl tanıştığını şu sözlerle anlatmıştı:
''Hüseyin ile ilk görüşte aşk oldu, onu gördüğüm an aşık oldum. Sette bir konuştuk, sonra her şey başladı. İngilizce-Türkçe yarı yarı konuşurken bu hale geldik.''
Jessica May: Türkiye’de yaşayan Brezilyalı oyuncu Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde dünyaya geldi.