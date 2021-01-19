Türk vatandaşı olmak için başvuru yaptı Jessica May Yeni Gelin'le tanınmıştı

Yeni Gelin dizisiyle popüler olan Jessica May, eşiyle nasıl tanıştığını şu sözlerle anlatmıştı:

''Hüseyin ile ilk görüşte aşk oldu, onu gördüğüm an aşık oldum. Sette bir konuştuk, sonra her şey başladı. İngilizce-Türkçe yarı yarı konuşurken bu hale geldik.''