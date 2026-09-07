Türk Telekom'dan dev hamle! Yapay zeka destekli bağlantı optimizasyonu sunuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, evlerde internete bağlı cihaz sayısı ve kullanım yoğunluğunun artması, yüksek hızın yanı sıra bağlantının evin farklı noktalarında verimli kullanılmasına yönelik teknolojilere ihtiyacı artırıyor.

Türk Telekom, altyapısı uygun kullanıcılarına 1000 Mbps'ye varan hız seçenekleri sunarken, yeni nesil uç cihaz çözümleriyle bağlantı kalitesi ve kapsama alanını destekliyor.

Kullanıcılar, Türk Telekom uygulaması üzerinden altyapılarına uygun hız seçeneklerini inceleyerek 1000 Mbps'ye varan hızlara geçiş yapabiliyor.

Yeni nesil uç cihaz çözümleri, yüksek hız kapasitesinin ev içinde daha verimli ve istikrarlı kullanılmasına katkı sağlarken, yapay zeka destekli ev içi bağlantı optimizasyonu da hız ve bağlantı kalitesini birlikte yönetmeye yardımcı oluyor.

Şirketin yapay zeka destekli bağlantı optimizasyonu, kullanıcıların internet kullanım alışkanlıklarını analiz ederek ağ performansının geliştirilmesine imkan sağlıyor.

Sistem, bağlantı sorunları ortaya çıkmadan önce veya sorun yaşandığı sırada devreye giren çözümlerle bağlantı kalitesinin korunmasını amaçlıyor. Böylece aynı anda birden fazla cihazın internete bağlandığı evlerde bağlantı performansının ve kapsama alanının geliştirilmesi hedefleniyor.

Türk Telekom, yüksek hızlı internet hizmetini yapay zeka destekli çözümler ve gelişmiş uç cihazlarla destekleyerek kullanıcıların evin farklı noktalarında bağlantıdan daha verimli faydalanmasını amaçlıyor.