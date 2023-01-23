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Türk teknik adam Roma ile İtalya'yı sallıyor! Cimbom'da Gomis'in hücum antrönürüydü

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Türk teknik adam Roma ile İtalya'yı sallıyor! Cimbom'da Gomis'in hücum antrönürüydü

GALATASARAY'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan ve Gomis'in hücum antrenörü olarak tanınan Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'da şampiyonluğa koşuyor. Roma U18 takımını çalıştıran Tanrıvermiş, liderlik koltuğunu kimseye kaptırmıyor.

Türk teknik adam Roma ile İtalya'yı sallıyor! Cimbom'da Gomis'in hücum antrönürüydü

Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'ya damga vuruyor. Tuğberk Tanrıvermiş’in çalıştırdığı Roma U18 takımı 15 maçta topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

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Türk teknik adam Roma ile İtalya'yı sallıyor! Cimbom'da Gomis'in hücum antrönürüydü

Tğberk Tanrıvermiş'in takımı, İtalya'da 30 puanla liderlik koltuğunda otururken, Lecce 26 puanla ikinci sırada, üçüncü sırada ise 25 puanlı Fiorentina bulunuyor.

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Türk teknik adam Roma ile İtalya'yı sallıyor! Cimbom'da Gomis'in hücum antrönürüydü

Roma U18, son olarak Napoli U18’i deplasmanda 3-2 mağlup etti. İtalya basını, Roma'nın geleceğini Türk Hoca'nın kurduğunu yazdı. 

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Türk teknik adam Roma ile İtalya'yı sallıyor! Cimbom'da Gomis'in hücum antrönürüydü

33 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, daha önce Galatasaray’da Yardımcı antrenörlük, altyapı antrenörlüğü ve gözlemcilik yapmıştı. Tanrıvermiş, Cimbom'un gol makinası Gomis'in hücum antrenörü olarak tanınmıştı. 

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