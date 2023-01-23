Türk teknik adam Roma ile İtalya'yı sallıyor! Cimbom'da Gomis'in hücum antrönürüydü
GALATASARAY'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan ve Gomis'in hücum antrenörü olarak tanınan Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'da şampiyonluğa koşuyor. Roma U18 takımını çalıştıran Tanrıvermiş, liderlik koltuğunu kimseye kaptırmıyor.
Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'ya damga vuruyor. Tuğberk Tanrıvermiş’in çalıştırdığı Roma U18 takımı 15 maçta topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
Tğberk Tanrıvermiş'in takımı, İtalya'da 30 puanla liderlik koltuğunda otururken, Lecce 26 puanla ikinci sırada, üçüncü sırada ise 25 puanlı Fiorentina bulunuyor.
Roma U18, son olarak Napoli U18’i deplasmanda 3-2 mağlup etti. İtalya basını, Roma'nın geleceğini Türk Hoca'nın kurduğunu yazdı.
33 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, daha önce Galatasaray’da Yardımcı antrenörlük, altyapı antrenörlüğü ve gözlemcilik yapmıştı. Tanrıvermiş, Cimbom'un gol makinası Gomis'in hücum antrenörü olarak tanınmıştı.