Türk takımları Avrupa'da büyük fiyasko yaşattı! 8 maçta sıfır çektik
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş 8 maçta galibiyet yüzü göremedi.
İlk hafta deplasmanda Slovan Bratislava’ya 4-2 yenilen Beşiktaş, ikinci maçında son dakikada yediği golle İngiliz ekibi Wolverhampton’a 1-0 mağlup oldu. Grubun puansız tek takımı siyah beyazlılar haftayı son sırada kapattı.
Başakşehir'e son dakika şoku!: İlk maçında İtalya'da Roma’ya deplasmanda 4-0 yenilen Başakşehir de Beşiktaş gibi son dakikalarda yıkıldı. Borussia Monchengladbach uzatmalarda bulduğu golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor skoru koruyamadı: UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor, Basel ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Basel, 1-0 öne geçti. Trabzonspor, Abdulkadir Parmak harika bir golle skoru eşitledi. Sonradan oyuna giren Jose Sosa, Trabzonspor'u 2-1 öne geçirmesine karşın maçta son sözü Okafor söyledi.
Galatasaray da kaybetti: Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Galatasaray da evinde Paris Saint Germain’e 1-0 mağlup oldu.