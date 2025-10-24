BIST 10.608
DOLAR 42,03
EURO 48,88
ALTIN 5.543,24

Türk takımları Avrupa haftasını kayıpsız geçti, ülke puanı güncellendi

|
Türk takımları Avrupa haftasını kayıpsız geçti, ülke puanı güncellendi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında haftayı kayıpsız geçememesi sonrası, UEFA ülke sıralamasındaki puanımız güncellendi.

Türk takımları Avrupa haftasını kayıpsız geçti, ülke puanı güncellendi - Resim: 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. 

120
Türk takımları Avrupa haftasını kayıpsız geçti, ülke puanı güncellendi - Resim: 2

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında ise Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0'la geçti. 

220
Türk takımları Avrupa haftasını kayıpsız geçti, ülke puanı güncellendi - Resim: 3

Avrupa'da mücadele eden bir diğer temsilcimiz Samsunspor da UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Dinamı Kiev'i 3-0 yendi.

320
Türk takımları Avrupa haftasını kayıpsız geçti, ülke puanı güncellendi - Resim: 4

Temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

420