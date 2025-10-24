Türk takımları Avrupa haftasını kayıpsız geçti, ülke puanı güncellendi
|
Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında haftayı kayıpsız geçememesi sonrası, UEFA ülke sıralamasındaki puanımız güncellendi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.
120
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında ise Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0'la geçti.
220
Avrupa'da mücadele eden bir diğer temsilcimiz Samsunspor da UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Dinamı Kiev'i 3-0 yendi.
320
Temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
420