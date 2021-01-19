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Türk şirketlerinin de çalışmasıyla Şuşa'ya giden Zafer Yolu eylülde hazır olacak

Anadolu Ajansı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini düşmandan arındırmıştı. Şimdi ise bu bölgeye Azerbaycan ve Türk şirketleri, 2 farklı yol yapımını gerçekleştiriyor. Buna göre; Azerbaycan'ın yol haritası yeniden şekillenmiş oluyor

Azerbaycan'da Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'ya yapılan 2 yeni yoldan birinin eylülde hazır olması planlanıyor.

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Azerbaycan askerlerinin Şuşa'yı işgalden kurtarırken dağlık arazilerden hareket ettiği güzergahta bulunan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 'Zafer Yolu' olarak isimlendirdiği yeni yolun inşaat çalışmaları sürüyor.

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Fuzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlayan yeni yol, Fuzuli şehrinden ve 20 yerleşim biriminden geçecek, oradan da Şuşa'ya uzanacak.

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Yolun yapımını Azerbaycan Devlet Kara Yolları Ajansının (Azeryol) koordinasyonunda Azerbaycan ile Türk şirketleri gerçekleştiriyor.

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