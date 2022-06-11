Türk sinemasının Keloğlanı, Rüştü Asyalı'nın son halini tanıyamayacaksınız!
Keloğlan filminde canlandırdığı Keloğlan karakteri ile hafızalarımıza kazınan, sevilen yeşilçam oyuncusu Rüştü Asyalı'nın son hali görenleri bir hayli şaşırttı.
Yeşilçam'ın yediden yetmişe herkes tarafından sevilen filmleri arasında adını en çok duyuranlardan biri muhakkak Keloğlandır.
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1971 yılında çıkan dört Keloğlan filminde Keloğlan karakterine Rüştü Asyalı hayat vermiştir.
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Keloğlan karakteriyle bütünleşerek zihinlerimize kazınan efsane oyuncunun son hali son zamanlarda merak konusu oldu.
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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Rüştü Asyalı'yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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