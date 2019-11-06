Türk sinemasının duayen oyuncularında Kayhan Yıldızoğlu hastaneye kaldırıldı!
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından 82 yaşındaki duayen oyuncu Kayhan Yıldızoğlu Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Türk sinema tarihinde birçok filmde boy gösteren usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta oyuncu ise bakın hangi sebepten hastaneye kaldırıldı.
Türk sinema tarihinde pek çok filmde boy gösteren Kayhan Yıldızoğlu, yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklanırken duayen oyuncu daha önce yaptığı açıklamada sağlığı ile ilgili yaşadığı zorlukları dile getirmiş ve şunları söylemişti;
"83 yaşındayım, halen çalışmaya devam ediyorum. Oyunculuk aşkı falan bitti ama ihtiyaçlarımı karşılamak için çalışmam gerekiyor. Ayaklarımda sağlık sorunlarım var ama geçecek." ifadelerini kullanmıştı.
Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Türk sinema tarihinde birçok filmde boy gösteren Kayhan Yıldızoğlu, 1966 yılından bu yana birçok film ve dizide yer almıştır. Kurtlar Vadisi Pusu, Akasya Durağı, Çiçek Taksi, Selena gibi bir dönemin popüler dizilerinde boy gösteren Kayhan Yıldızoğlu, Eşkıya, Kara Murat, Keloğlan gibi filmlerde de rol almıştır.