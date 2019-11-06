Türk sinemasının duayen oyuncularında Kayhan Yıldızoğlu hastaneye kaldırıldı!

Türk sinema tarihinde pek çok filmde boy gösteren Kayhan Yıldızoğlu, yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklanırken duayen oyuncu daha önce yaptığı açıklamada sağlığı ile ilgili yaşadığı zorlukları dile getirmiş ve şunları söylemişti;