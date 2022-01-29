Türk sinemasının 'anne'si usta oyuncu Diler Saraç vefat etti Diler Saraç kimdir filmleri

Türk sinemasında anne rollerine hayat veren ve bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören ünlü sinema oyuncusu Diler Saraç, 86 yaşında vefat etti. Yeşilçam'ın duayen ismi Fatma Girik'in ardından bu kez de filmlerde 'anne' rolüne hayat veren Diler Saraç hayatını kaybetti.