Türk sinemasının 'anne'si usta oyuncu Diler Saraç vefat etti Diler Saraç kimdir filmleri
Türk sineması öksüz kaldı! Anne rollerine hayat veren emektar oyuncu Diler Saraç hayatını kaybetti. Diler Saraç'ın ölümünün ardından hayatı ve filmleri merak ediliyor...
Türk sinemasında anne rollerine hayat veren ve bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören ünlü sinema oyuncusu Diler Saraç, 86 yaşında vefat etti. Yeşilçam'ın duayen ismi Fatma Girik'in ardından bu kez de filmlerde 'anne' rolüne hayat veren Diler Saraç hayatını kaybetti.
Diler Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, "Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik. Tanıyan ve seven herkesin başı sağolsun.." sözleriyle duyurdu.
Diler Saraç, "Gülen Adam", "Dokunmayın Şabanıma", "Perihan Abla" ve "Süper Baba" isimli film ve dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınmıştı.
Diler saraç kimdir, nereli: Diler Saraç, 1937 yılında İzmir'de doğdu. Karşıyaka Lisesi orta kısmını bitirdi. 1962 yılında Ses Dergisi'nin Artist Yarışması'na katılarak oyunculuğa katıldı.