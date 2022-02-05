Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu İrfan Atasoy hayatının kaybetti: Acı tesadüf yürekleri burktu

"Çok sık görüşürdük" diyen Alço "Güzel bir insandı. Güzel bir insanı kaybettik. Çok üzücü bir olay. Mübarek bir günde, böyle güzel bir günde gitmesi de apayrı bir şey. Demek Allah sevdiği kullarını böyle günlerde alıyor. Kimseye zararı olmayan, bir sürü filmde imzası olan güzel bir yapımcıydı." ifadelerini kullandı.