Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu İrfan Atasoy hayatının kaybetti: Acı tesadüf yürekleri burktu
Türk sinemasının usta senarist, oyuncu ve yönetmenlerinden İrfan Atasoy, dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Türk sinemasının başarılı isimlerinden İrfan Atasoy 85 yaşına bastığı gün hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca yapımcı, yönetmen ve oyuncu olarak 90 filmin altına imza atan Atasoy'un vefatı, büyük bir hüzne sebep oldu.
İrfan Atasoy, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Levent Camii'ne getirildi. Cenazeye Yeşilçam'dan Nuri Alço, Teoman Ayık, Sönmez Yıkılmaz ve çok sayıda seveni katıldı. Usta oyuncu, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye katılan Nuri Alço, "Türkiye şu anda film camiasının en eskilerinden olan bir ağabeyini kaybetti. Gerçekten büyük bir imparator. Adana yapımcısı. Yapmış olduğu projeler, Yılmaz Güney olsun, senarist olması, Adanalı olması, her festivalde bize rehberlik yapan çok güzel yapımcı bir ağabeyimiz." dedi.
"Çok sık görüşürdük" diyen Alço "Güzel bir insandı. Güzel bir insanı kaybettik. Çok üzücü bir olay. Mübarek bir günde, böyle güzel bir günde gitmesi de apayrı bir şey. Demek Allah sevdiği kullarını böyle günlerde alıyor. Kimseye zararı olmayan, bir sürü filmde imzası olan güzel bir yapımcıydı." ifadelerini kullandı.