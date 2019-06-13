Türk sevgilisinden 7 saat şiddet gören Sırp Model Tanja Djukic'ten dehşete düşüren ifadeler!

Yaklaşık 1,5 yıldır Çağrı T.'nin Ortaköy'deki evinde kalmaktayım. 2 Haziran 2019 günü sat 20.00'de kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Bu tartışma dört saat sürdü. Tartışma büyüyünce saat 00.00'da Çağrı beni tekme ve yumruklarla darp etti. Burnumdan, ağzımdan ve kulağımdan kan dökülüyordu. Durması için ona yalvardım, ama beni duymuyordu bile. Sadece dövmeye odaklanmıştı.