Türk ressamların da yer aldığı Volta Sanat Fuarı, New York'ta kapılarını açtı
ABD'nin New York eyaletinde, dünyanın en önemli sanat etkinlikleri arasında yer alan Volta Sanat Fuarı (Volta Art Fair), Türk resim, heykel ve seramik sanatçılarının da katılımıyla ziyarete açıldı.
Sanatsal etkinliklerin merkezi konumundaki New York kentinde, ödüllü Türk sanatçılarının da eserlerinin yer aldığı 50'yi aşkın galeriye ev sahipliği yapan fuar, açıldığı ilk günde yoğun ilgi gördü.
GAMA Art Gallery ve Abrek Inc. desteğiyle Türk sanatçıların çalışmaları fuarda yer bulurken, Türk çağdaş resim sanatının önemli temsilcilerinden Sertap Yeğin, Nevres Akın, Ercan Ayçiçek, Kadir Akyol, Ceylan Atuk, Asmer Alpaslan, Oben Yılmaz’ın yanı sıra dünyaca ünlü ödüllü fotoğraf sanatçısı Koray Erkaya ile seramik ve heykel sanatçısı Tuba Önder Demircioğlu'nun eserleri Türkiye'yi temsil etti.
Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden önemli sanatçıları ve eserlerini sanatseverlerle buluşturan fuarda Türk sanatçıların eserleri ilgi toplarken, 23 Mayıs'a kadar sanatseverlere açık kalacak fuarın ilk gününde Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Türk sanatçıların çalışmalarının sergilendiği galeriyi ziyaret edenler arasında yer aldı.
30 yılı aşkın zamandır New York’ta sanat çalışmaları yürüten Mustafa Dağdelen ve kardeşi Semra Dağdelen, GAMA Art Gallery işbirliğiyle gerçekleştirdikleri girişimle Türk sanatının ve sanatçılarının daha iyi tanıtılmasını hedeflediklerini belirtti.