Türk ressamların da yer aldığı Volta Sanat Fuarı, New York'ta kapılarını açtı

GAMA Art Gallery ve Abrek Inc. desteğiyle Türk sanatçıların çalışmaları fuarda yer bulurken, Türk çağdaş resim sanatının önemli temsilcilerinden Sertap Yeğin, Nevres Akın, Ercan Ayçiçek, Kadir Akyol, Ceylan Atuk, Asmer Alpaslan, Oben Yılmaz’ın yanı sıra dünyaca ünlü ödüllü fotoğraf sanatçısı Koray Erkaya ile seramik ve heykel sanatçısı Tuba Önder Demircioğlu'nun eserleri Türkiye'yi temsil etti.