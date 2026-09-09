Türk pazarına giriş yaptı! Bir Çinli şirket daha araç satışına başlayacak

Seri'nin en üst segmentinde yer alan ve arazi şartlarına tam uyum sağlayan 4x4 T08 versiyonunun başlangıç fiyatı 3 milyon 250 bin lira olarak belirlendi.

Ultrand, özellikle küçük esnafın şehir içi ve kısa mesafeli lojistik ihtiyaçlarına çözüm sunmak üzere tasarlanan tek kabinli X5 modelini de vitrine çıkardı. Bin 200 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olan X5, hafif ticari taşımacılığa odaklanıyor.