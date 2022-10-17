BIST 3.848
DOLAR 18,59
EURO 18,24
ALTIN 992,35

Türk oyuncu Ekin Su Aşk Adası'na katıldı ödülü kazanan oyuncu adada seks hayatını anlattı herkes şok oldu

Türk oyuncu Ekin Su Aşk Adası'na katıldı ödülü kazanan oyuncu adada seks hayatını anlattı herkes şok oldu

Ekin Su Cülcüloğlu Kuzey Yıldızı dizisiyle tanınmıştı. İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası isimli programda Ekin Su Cülcüloğlu'nu, İtalyan yarışmacı Davide Sanclimenti ile eşleşmişti. İtalyan yarışmacı Davide Sanclimenti ile öpüşmesi gündem olmuştu.

Türk oyuncu Ekin Su Aşk Adası'na katıldı ödülü kazanan oyuncu adada seks hayatını anlattı herkes şok oldu

İngiltere'de Love Island yarışmasına katılan ve şampiyon olan Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu yarışmadan sonra pek çok marka ile anlaştı. Müstehcen yarışmada daha önce cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen Ekin Su bu konuda ilk kez konuştu.

19
Türk oyuncu Ekin Su Aşk Adası'na katıldı ödülü kazanan oyuncu adada seks hayatını anlattı herkes şok oldu

Daha önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan oyuncu özellikle çarşaf altında cinsel ilişkilerin sık yaşandığı Aşk Adası'nın son sezonu hakkında konuştu.

29
Türk oyuncu Ekin Su Aşk Adası'na katıldı ödülü kazanan oyuncu adada seks hayatını anlattı herkes şok oldu

Ekin Su Cülcüloğlu, kameraların 'her yerde' olduğunu söyledi. Aşk Adası yarışmacılarından hiçbirinin şovda seks yapmadığını açıkladı.

39
Türk oyuncu Ekin Su Aşk Adası'na katıldı ödülü kazanan oyuncu adada seks hayatını anlattı herkes şok oldu

The Guardian ile yaptığı yeni bir röportajda konuşan Ekin-Su, villanın sımsıkı örülmüş düzenine atıfta bulunarak, bu yıl kimsenin çarşafların altında cinsel ilişki yaşamadığını söyledi.

49