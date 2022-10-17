Türk oyuncu Ekin Su Aşk Adası'na katıldı ödülü kazanan oyuncu adada seks hayatını anlattı herkes şok oldu
Ekin Su Cülcüloğlu Kuzey Yıldızı dizisiyle tanınmıştı. İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası isimli programda Ekin Su Cülcüloğlu'nu, İtalyan yarışmacı Davide Sanclimenti ile eşleşmişti. İtalyan yarışmacı Davide Sanclimenti ile öpüşmesi gündem olmuştu.
İngiltere'de Love Island yarışmasına katılan ve şampiyon olan Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu yarışmadan sonra pek çok marka ile anlaştı. Müstehcen yarışmada daha önce cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen Ekin Su bu konuda ilk kez konuştu.
Daha önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan oyuncu özellikle çarşaf altında cinsel ilişkilerin sık yaşandığı Aşk Adası'nın son sezonu hakkında konuştu.
Ekin Su Cülcüloğlu, kameraların 'her yerde' olduğunu söyledi. Aşk Adası yarışmacılarından hiçbirinin şovda seks yapmadığını açıkladı.
The Guardian ile yaptığı yeni bir röportajda konuşan Ekin-Su, villanın sımsıkı örülmüş düzenine atıfta bulunarak, bu yıl kimsenin çarşafların altında cinsel ilişki yaşamadığını söyledi.