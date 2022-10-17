Türk oyuncu Ekin Su Aşk Adası'na katıldı ödülü kazanan oyuncu adada seks hayatını anlattı herkes şok oldu

İngiltere'de Love Island yarışmasına katılan ve şampiyon olan Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu yarışmadan sonra pek çok marka ile anlaştı. Müstehcen yarışmada daha önce cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen Ekin Su bu konuda ilk kez konuştu.