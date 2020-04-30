Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Almanya'da kurucu ortaklarından biri Türk olan BioNTech adlı şirket, Pfizer ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının insan testlerine başladığını duyurdu.
Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayını insanlar üzerinde test etmeye başladı.
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'Clinical Trials Arena' internet sitesinde yer alan habere göre; BioNTech'ten yapılan açıklamada, 'BNT162' adı verilen potansiyel aşının 1. ve 2. aşama klinik denemelerinin 23 Nisan'da Almanya başladığı duyuruldu.
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Klinik deneme kapsamında şu ana dek 12 deneğe 1 mikrogram ile 100 mikrogram arasında değişen dozlarda aşı uygulandığı bildirildi.
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Şirket Amerikan ilaç şirketi Pfizer ortaklığında başladığı denemelerin ilk iki aşamasında aşıyı 18 ila 55 yaşlarındaki 200 sağlıklı denek üzerinde test etmeyi planlıyor.
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