Türk öğretmen çifte İtalya'da büyük şok! Karavan hırsızları milyonluk karavanı işte böyle çaldı
Dünyanın birçok yerinde tatil yapma hayaliyle yollara koyulan öğretmen ailenin tatilleri karavanlarının çalınması ile yarım kaldı. İtalya tatillerinde milyonluk arabaları çalınan çift tatil hayali yerine kabusu yaşadı. "Seyahatimizin 4'üncü ülkesinde, 6'ıncı gününde karavanımız çalındı."
İstanbul'da yaşayan ve yaklaşık 20 yılı aşkın süredir öğretmenlik yapan 45 yaşındaki Kenan Türker ve eşi 44 yaşındaki Bilge Türker, 7 yaşındaki çocukları Yiğit Efe ile birlikte Akdeniz coğrafyasını keşfetmek için 20 Haziran'da Türkiye'den yola çıktı.
Devlet memuru olan aile, karavanlarıyla gerçekleştirdikleri seyahatlerini 2,5 ay olarak planladı. Aile, Sofya, Lübliyana, Belgrad ve Venedik'in ardından Milano'ya gitti. Aile Milano ziyaretleri sırasında adeta kabus yaşadı. Ailenin seyahatlerinin 4'üncü ülkesi olan İtalya'da 6'ıncı günlerinde Milano şehrinde karavanları çalındı.
Aile yaklaşık 1 milyon TL değerindeki karavanlarından bir ay geçmesine rağmen halen haber alamadı.
Yaşadıkları olayı anlatan Kenan Türker, "Karavan süreci bizim 4-5 yıllık bir hayalimizin ürünüydü. Geçen sen yaza girmeden önce karavanımızı tamamladık. Geçen sene yaz aylarını Türkiye'de farklı yerlerde tatil yaparak geçirdik. Ama tabii bizim karavanı yaptırırken amacımız yurt dışını görmekti."
"Yurt dışında uzun soluklu bulunmak ve keşifler yapmaktı. Bu sene başında da bu hedefi gerçekleştirmek için bütün Akdeniz coğrafyasını kapsayan bir rota oluşturduk ve okulların tatil olmasıyla keşfe koyulduk. Sofya üzerinden çıkış yaptık. Sofya, Lübliyana, Belgrad ve sonrasında Venedik, ardından Milano'ya geldik. Hedefimiz Milano üzerinden Atlas Okyanusu ve ardından Akdeniz coğrafyasına inmekti" dedi.