Türk öğretmen çifte İtalya'da büyük şok! Karavan hırsızları milyonluk karavanı işte böyle çaldı

Aile yaklaşık 1 milyon TL değerindeki karavanlarından bir ay geçmesine rağmen halen haber alamadı.

Yaşadıkları olayı anlatan Kenan Türker, "Karavan süreci bizim 4-5 yıllık bir hayalimizin ürünüydü. Geçen sen yaza girmeden önce karavanımızı tamamladık. Geçen sene yaz aylarını Türkiye'de farklı yerlerde tatil yaparak geçirdik. Ama tabii bizim karavanı yaptırırken amacımız yurt dışını görmekti."