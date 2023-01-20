Türk öğretmen ABD'ye gidip cinsel içerikli film yıldızı oldu! Ailesiyle ilgili sözler şok...
Öğretmenlikten istifa ettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen Alara ismiyle tanınan bir Türk kadın, yetişkin film sektörüne girdi ve yaptığı açıklamalarla herkesin ağzını açık bıraktı.
Türkiye'de İngilizce öğretmeni olan bir kadın, öğretmenlikten istifa ettikten sonra ABD'ye yerleşti. Burada da bir süre öğretmenlik yapan ve adını 'Alara' olarak açıklayan genç Türk kadın, yetişkin film sektörüne giriş yapma sürecini anlattı ve büyük ilgi gördü.
Türkiye'deki ailesinin katı bir Müslüman olduklarını iddia eden Alara, Amerika’ya ilk taşındığından bir süre öğretmenlik yaptığını ve daha sonra yetişkin film yıldızı olarak kariyerini değiştirdiğini söyledi.
Program sunucuları "Daha önce hiç bir Türk'e rastlamadım" diyerek Alara’ya Türkiye’de yetişkin filmi izleme alışkanlığını sordular. Alara’nın samimi açıklamaları herkesi şaşırttı.
Herkes izliyor ama...
Türkiye’de yetişkin filmlerinin toplumsal olarak konuşulmayan bir konu olduğunu dile getiren Alara, “Hiç kimsenin konuşmadığı bir konu ama herkes izliyor" dedi.