Türk öğretmen ABD'ye gidip cinsel içerikli film yıldızı oldu! Ailesiyle ilgili sözler şok...

Türkiye'de İngilizce öğretmeni olan bir kadın, öğretmenlikten istifa ettikten sonra ABD'ye yerleşti. Burada da bir süre öğretmenlik yapan ve adını 'Alara' olarak açıklayan genç Türk kadın, yetişkin film sektörüne giriş yapma sürecini anlattı ve büyük ilgi gördü.