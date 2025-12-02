Türk mutfağının gözdeleri 'Dünyanın en kötü yemeği' seçildi! En kötü yemek seçilen 10 Türk yemeği...

Türk mutfağı, tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanırken, zengin yemek çeşitlerimiz her zaman en iyiler listesinde yer almıştır. Kuşaktan kuşağa gelen ve kültürümüzün vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen bazı yemeklerimiz ise sofralarımızın da vazgeçilmezi haline gelmiştir. Ülkemizde 'gözbebeği' olarak gördüğümüz yiyeceklerimizin girdiği 'En kötü yiyecekler' listesi herkesi şaşırttı. Listeyi görenler ise aynı yorumu yaptı: ''Herkes bizim gibi ağzının tadını bilmiyor!''

Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı oylarıyla belirlediği 'En düşük beğeni alan Türk yemekleri' listesini kamuoyuyla paylaştı. Liste, sosyal medyada büyük merak uyandırırken bazı yemeklerin sıralamadakine kimse anlam veremedi.