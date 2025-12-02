Türk mutfağının gözdeleri 'Dünyanın en kötü yemeği' seçildi! En kötü yemek seçilen 10 Türk yemeği...
Zengin yöresel lezzetlerinden kahve kültürüne ve lezzetli tatlılarına kadar dünyada önemli ve vazgeçilmez bir yere sahip olan Türk mutfağı, uluslararası platformlarda övgü toplamaya devam ediyor. Ancak bu zengin yelpazedeki yemekler, herkes tarafından aynı ilgiyle karşılanmıyor. Geçtiğimiz sene 'Dünyanın ne kötü yemeği' oylamalarında listeye giren karalahanadan sonra bu kez yine Türkleri kızdıracak yemekler listede yer aldı. Türk sofralarının vazgeçilmez 10 yemeği en kötüler arasında...
Türk mutfağı, tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanırken, zengin yemek çeşitlerimiz her zaman en iyiler listesinde yer almıştır. Kuşaktan kuşağa gelen ve kültürümüzün vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen bazı yemeklerimiz ise sofralarımızın da vazgeçilmezi haline gelmiştir. Ülkemizde 'gözbebeği' olarak gördüğümüz yiyeceklerimizin girdiği 'En kötü yiyecekler' listesi herkesi şaşırttı. Listeyi görenler ise aynı yorumu yaptı: ''Herkes bizim gibi ağzının tadını bilmiyor!''
Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı oylarıyla belirlediği 'En düşük beğeni alan Türk yemekleri' listesini kamuoyuyla paylaştı. Liste, sosyal medyada büyük merak uyandırırken bazı yemeklerin sıralamadakine kimse anlam veremedi.
Platformun değerlendirmelerine göre, kullanıcıların en az beğendiği 10 Türk yemeği şöyle sıralandı:
HANIM GÖBEĞİ
Listenin 10. sırasında Türklerin severek tükettiği tatlılardan Hanım Göbeği yer aldı.
ETLİ TAZE FASULYE