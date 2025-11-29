BIST 10.937
Türk mutfağı bir listeye daha damga vurdu! İlk 100'de Türk Mutfağından 7 yemek var

Dünyanın her yerinden farklı lezzetleri değerlendiren Taste Atlas dönem dönem yayınladığı listelerle dikkat çekiyor.

Gastronomi dünyasında hatırı sayılır bir yere sahip olan site bu sefer de dünyanın en iyi 100 yemeğini seçti. Farklı lezzetlerin yer aldığı listede Türk mutfağından 7 yemek de yer aldı…

 İlk 10 şöyle sıralandı:

10- Tibs (Etiyopya)

9- Cağ kebabı (Türkiye)

 (ERZURUM)

8- Rawon (Endonezya)

