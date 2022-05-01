Türk mühendisleri ve teknisyenleri TURKSAT 6A'ya damga vurdu
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TURKSAT 6A Türk mühendisler ve teknisyenler tarafından üretilen komponentleriyle dikkat çekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023’de uzay yolculuğuna başlaması planlanan TURKSAT 6A’nın yerli ve milli komponentlerini tek tek incelerken “Türkiye’yi uydu alanında teknoloji ihraç eden, entegre sistemleri dahil olmak üzere uydu satışı yapan bir ülke konumuna getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TURKSAT 6A, Türk mühendisleri ve teknisyenleri tarafından üretilen komponentleriyle dikkat çekiyor.
4.2 ton ağırlığındaki uyduyu hareket ettiren elektrikli itki motoru, yönü ve konumunu tespit eden yıldızizler, uydunun yön değiştirmesini sağlayan tepki tekeri, Türkiye’nin sahip olduğu insan kaynağı ile hayata geçiriliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023’de uzay yolculuğuna başlaması planlanan TURKSAT 6A’nın yerli ve milli komponentlerini tek tek incelerken “Türkiye’yi uydu alanında teknoloji ihraç eden, entegre sistemleri dahil olmak üzere uydu satışı yapan bir ülke konumuna getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
2023’te yörüngede
Türksat A.Ş. için TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) liderliğinde, TAI, ASELSAN ve C-tech gibi şirketlerin katılımıyla geliştirilen TÜRKSAT 6A uydusu, 2023 yılında yörüngedeki yerini alacak. Bakan Varank, test ve entegrasyon işlemleri devam eden TÜRKSAT 6A’yı yerinde inceledi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’ni (USET) ziyaret eden Bakan Varank’a TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mesut Gökten eşlik etti.
300 kişi çalışıyor
İncelemeler sırasında Bakan Varank’a TÜRKSAT 6A’nın Mayıs ayında işlevsel ve çevresel testlere başlayacağı bilgisi verildi. Varank, uzaya gönderilecek uydu için daha önce 2 uydu yapıp testlerden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek projede kaç kişinin çalıştığını sordu. Yetkililer, yükleniciler ve alt yükleniciler ile birlikte ortalama 300 kişinin projede görev yaptığını ifade etti.
Yıldızizler ve tepki tekeri
Varank, TURKSAT 6A’da kullanılacak yerli ve milli komponentleri de tek tek inceledi. Yıldızizlerin yıldızlara bakarak uzayda yön bulduğu, Dünya’nın nerede olduğunu anladığı kaydedilirken tepki tekerinin uydunun açısal momentumunu koruyarak istenen yöne bakmasını, yönünü değiştirmesini sağladığı belirtildi.
“Yetişmiş insan kaynağı" vurgusu
Varank, “Ülkede sıkıntılar var uzay çalışması yapılacak zaman mı” eleştirileriyle muhatap olduklarını aktararak “Ben onlara şu cevabı veriyorum. O kadar yetişmiş insan kaynağımız var. Biz onlara sadece yurt dışına gitme alternatifi mi sunacağız veya alanı dışında çalışma alternatifi mi sunacağız? Şimdiye kadar uydularımız olmuş ama tamamını yurt dışından satın almışız. Bu geliştirdiğimiz uydularla hem katma değeri burada bırakmış oluyoruz hem de bu kabiliyetini kazanmış oluyoruz” dedi.