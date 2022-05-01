Türk mühendisleri ve teknisyenleri TURKSAT 6A'ya damga vurdu

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TURKSAT 6A, Türk mühendisleri ve teknisyenleri tarafından üretilen komponentleriyle dikkat çekiyor.

4.2 ton ağırlığındaki uyduyu hareket ettiren elektrikli itki motoru, yönü ve konumunu tespit eden yıldızizler, uydunun yön değiştirmesini sağlayan tepki tekeri, Türkiye’nin sahip olduğu insan kaynağı ile hayata geçiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023’de uzay yolculuğuna başlaması planlanan TURKSAT 6A’nın yerli ve milli komponentlerini tek tek incelerken “Türkiye’yi uydu alanında teknoloji ihraç eden, entegre sistemleri dahil olmak üzere uydu satışı yapan bir ülke konumuna getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.