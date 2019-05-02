Türk mühendisler buldu Rus Başbakanı Medvedev'in kuzeni bile ziyaret etti

Rus ve Makedonya'dan özel ziyaretçiler

Ledlerin bitkilere etkisini görmek açısından alana domates eken Şentürk, çiçeklerin döllenmesini de arılarla sağladı. Kısa sürede domates üreten ve beklediğinden çok verim alan Şentürk ve ekibi, ledlerin daha az elektrik tüketip daha çok verim sağladığını anlatmak için kuzey ülkeleriyle birçok temas sağladı. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in kuzeni Andrey Medvedev'in de aralarında olduğu 18 kişilik Rus ve Makedon heyet geçen günlerde fabrikayı ziyaret etti. Heyet hem ticari görüşme yaptı hem de aydınlatmanın bitkilere etkisini yerinde inceledi.