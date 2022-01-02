Türk milleti paylaşımı başını yaktı! İlyas Salman'a hapis şoku: Soruşturma başlatıldı
sosyal medya üzerinden paylaştığı video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbar edilmesi üzerine
İlyas Salman'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği ihbar edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İlyas Salman'la ilgili soruşturma başlattı.
İddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürüldü.
Şüpheli İlyas Salman'ın alınan ifadesinde videoda söylediği sözlerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama kastının olmadığını belirtti.