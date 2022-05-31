Türk Malı dizisinin Seval'iydi! Görenler tanıyamadı, Devin Özgür Çınar'ın son haline bakın!
Bir zamanlara damga vuran komedi dizisi Türk Malı'nda Şafak Sezer ve Binnur Kaya ile başrolü paylaşan, dizide Seval karakterine hayat veren oyuncu Devin Özgür Çınar'ın son hali şaşırttı! Son olarak Engin Günaydın ile bir platformanda birlikte rol alan Devin Özgür Çınar'ın yıllar içindeki değişimine ve şimdiki haline bakın...
2010-2011 yılları arasında yayınlanan Türk Malı dizisinde Seval rolünü canlandıran Devin Özgür Çınar ilerleyen yıllarda Galip Derviş, Kalbimdeki Deniz, Menajerimi Ara dizileriyle de gündeme geldi. Devin Özgür Çınar, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.
Devin Özgür Çınar, Türk Malı dizisinde Bekir Aksoy'un hayat verdiği Gökhan karakterinin eşi Seval olarak yer alıyordu. İste Devin Özgür Çınar'ın son hali...
Devin Özgür Çınar, Geriye Kalan filminde hayat verdiği Çiğdem Vitrinel rolüyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü almıştı.
Birçok dizi, tiyatro ve film projesinde yer alan Çınar, Türk Malı dizisinin yanı sıra İkinci Bahar dizisinde hayat verdiği Cennet karakteriyle de akıllara kazındı.Devin Özgür Çınar, 21 Haziran 1973 tarihinde Zonguldak’da doğmuştur.