Türk lirasını klozete atmıştı! Mika Raun hakkında istenen ceza belli oldu!
Cinsiyet değiştiren ve geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Can Raun Türk lirasını klozete atınca gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından bırakılan Mika Can için istenen ceza belli oldu. Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni için savcılık 7 yıl 6 ay hapis istedi.
TikTok'ta çektiği videolarla kısa sürede binlerce takipçi kazanan Mika Can Raun'un 100 TL’yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüler gündeme gelmişti. O görüntülere sosyal medyadan tepki yağmıştı.
Mika Can Raun hakkında devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan soruşturma başlatıldı. Mika Can Raun gözaltına alınmıştı. Fenomen hakkında istenen ceza belli oldu.
İddianamede, şüpheli Mikail Can Kurnaz'ın Atatürk'ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk Bayrağı'na yönelik aşağılama kastı ile hareket ettiği belirtildi.
Hapsi istendi
Savcılık, fenomenin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.