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Türk kızı Ekin-Su, İngiltere'yi birbirine kattı! Kuzey Yıldızı dizisinde oynamıştı

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Türk kızı Ekin-Su, İngiltere'yi birbirine kattı! Kuzey Yıldızı dizisinde oynamıştı

İNGİLTERE'de son dönemde ünlenen sosyal medya fenomeni Ekin-Su Cülcüloğlu, Buzda dans yarışmasındaki performansıyla ülkeyi karıştırdı. İşte İngilizleri rahatsız eden o görüntüler...

Türk kızı Ekin-Su, İngiltere'yi birbirine kattı! Kuzey Yıldızı dizisinde oynamıştı

İngiltere’de yayınlanan Love Island isimli yarışma programına katıldıktan sonra bahtı açılan sosyal medya fenomeni Ekin-Su Cülcüloğlu dün ülkeyi adeta ikiye böldü… Türkiye'de şansı pek tutmayan Cülcüoğlu, Kuzey Yıldızı isimli fenomen dizisinde oynamış ama kalıcı olamamıştı..

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Türk kızı Ekin-Su, İngiltere'yi birbirine kattı! Kuzey Yıldızı dizisinde oynamıştı

Bir dönem Türkiye’de de yayınlanan “Buzda dans” konseptli yarışmaya katılan genç sosyal medya fenomeni ilk bölümdeki performansıyla İngilizleri hem kızdırdı hem de İngiltere kamuoyunun beğenisini topladı.

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Türk kızı Ekin-Su, İngiltere'yi birbirine kattı! Kuzey Yıldızı dizisinde oynamıştı

Oldukça şaşalı ve seksi bir performans hazırlayan Cülcüloğlu’nun kısa dans gösterisi ülke gündemine damga vururken, İngiliz bulvar gazetelerinde yer alan haberlerde çok sayıda İngiliz TV izleyicisinin bu performanstan rahatsız olduğu ortaya çıktı.

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Türk kızı Ekin-Su, İngiltere'yi birbirine kattı! Kuzey Yıldızı dizisinde oynamıştı

Bazı TV izleyicilerinin Cülcüloğlu’nun performansını ülkedeki yerel denetleme kurumlarına şikayet ettiği belirtildi.

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