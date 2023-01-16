Türk kızı Ekin-Su, İngiltere'yi birbirine kattı! Kuzey Yıldızı dizisinde oynamıştı
İNGİLTERE'de son dönemde ünlenen sosyal medya fenomeni Ekin-Su Cülcüloğlu, Buzda dans yarışmasındaki performansıyla ülkeyi karıştırdı. İşte İngilizleri rahatsız eden o görüntüler...
İngiltere’de yayınlanan Love Island isimli yarışma programına katıldıktan sonra bahtı açılan sosyal medya fenomeni Ekin-Su Cülcüloğlu dün ülkeyi adeta ikiye böldü… Türkiye'de şansı pek tutmayan Cülcüoğlu, Kuzey Yıldızı isimli fenomen dizisinde oynamış ama kalıcı olamamıştı..
Bir dönem Türkiye’de de yayınlanan “Buzda dans” konseptli yarışmaya katılan genç sosyal medya fenomeni ilk bölümdeki performansıyla İngilizleri hem kızdırdı hem de İngiltere kamuoyunun beğenisini topladı.
Oldukça şaşalı ve seksi bir performans hazırlayan Cülcüloğlu’nun kısa dans gösterisi ülke gündemine damga vururken, İngiliz bulvar gazetelerinde yer alan haberlerde çok sayıda İngiliz TV izleyicisinin bu performanstan rahatsız olduğu ortaya çıktı.
Bazı TV izleyicilerinin Cülcüloğlu’nun performansını ülkedeki yerel denetleme kurumlarına şikayet ettiği belirtildi.