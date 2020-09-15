Türk Kim Kardashian’a dizi ve film teklifleri yağıyor! Fiziğiyle görenleri büyüledi

Metisha yeni projelerinden de bahsederek “Amerika’da bir projem var şu anda Netfix’le. İçeriği hakkında şu anda bilgi veremem. Türkiye’de de birkaç sürpriz projelerim olacak inşallah. Şu anda hem Amerika’da hem de Türkiye’deyim” şeklinde konuştu.