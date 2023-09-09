Türk kahvesinin gerçek hikayesi duyanları şaşırtıyor! İşte tarihimizin değişmez lezzeti Türk kahvesinin hikayesi
Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen ve dünyaya nam salan Türk kahvesinin gerçek hikayesi duyanları etkiliyor. İşte birçok farklı isimiyle kültürümüzün büyük mirası Türk kahvesinin gerçek hikayesi...
Osmanlı'dan günümüze Türk kültüründe önemli bir yeri olan kahve, Osmanlı döneminde dini tarikatların uyanık kalmak ve daha fazla zikir çekmek için kullandığı bir içecekken yavaş yavaş Osmanlı halkında yayıldı.
Kanuni Sultan Süleyman devrinde yasaklanan kahve, yine halkın talepleri doğrultusunda yasaklanmanın kaldırılmasıyla tüketilmeye devam edildi. Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi içerisinde kahvenin bu yolculuğuna ve hikayesine önem verilerek Türk halkının vazgeçilmezi olan kahve hakkında bir çok eser bulunuyor.
Bu konu hakkında Kartepe Belediyesi’ne bağlı çalışan Arkeolog Kübra Nur Çoban, “Osmanlı kültüründe Türk kahvesinin çok büyük bir önemi var. Türk kahvesi 16. Yüzyıldan itibaren kültürümüze giriyor ve çok seviliyor” dedi.
“Kanuni Sultan Süleyman devrinde kahve bir süreliğine yasaklanıyor”
Kahvenin kültürümüzdeki önemine vurgu yapan Kübra Nur Çoban, “Osmanlı kültüründe Türk kahvesinin çok büyük bir önemi var. Türk kahvesi 16. Yüzyıldan itibaren kültürümüze giriyor ve çok seviliyor."