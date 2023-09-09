Türk kahvesinin gerçek hikayesi duyanları şaşırtıyor! İşte tarihimizin değişmez lezzeti Türk kahvesinin hikayesi

Bu konu hakkında Kartepe Belediyesi’ne bağlı çalışan Arkeolog Kübra Nur Çoban, “Osmanlı kültüründe Türk kahvesinin çok büyük bir önemi var. Türk kahvesi 16. Yüzyıldan itibaren kültürümüze giriyor ve çok seviliyor” dedi.