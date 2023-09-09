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Türk kahvesinin gerçek hikayesi duyanları şaşırtıyor! İşte tarihimizin değişmez lezzeti Türk kahvesinin hikayesi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Türk kahvesinin gerçek hikayesi duyanları şaşırtıyor! İşte tarihimizin değişmez lezzeti Türk kahvesinin hikayesi

Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen ve dünyaya nam salan Türk kahvesinin gerçek hikayesi duyanları etkiliyor. İşte birçok farklı isimiyle kültürümüzün büyük mirası Türk kahvesinin gerçek hikayesi...

Türk kahvesinin gerçek hikayesi duyanları şaşırtıyor! İşte tarihimizin değişmez lezzeti Türk kahvesinin hikayesi

Osmanlı'dan günümüze Türk kültüründe önemli bir yeri olan kahve, Osmanlı döneminde dini tarikatların uyanık kalmak ve daha fazla zikir çekmek için kullandığı bir içecekken yavaş yavaş Osmanlı halkında yayıldı.

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Türk kahvesinin gerçek hikayesi duyanları şaşırtıyor! İşte tarihimizin değişmez lezzeti Türk kahvesinin hikayesi

Kanuni Sultan Süleyman devrinde yasaklanan kahve, yine halkın talepleri doğrultusunda yasaklanmanın kaldırılmasıyla tüketilmeye devam edildi. Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi içerisinde kahvenin bu yolculuğuna ve hikayesine önem verilerek Türk halkının vazgeçilmezi olan kahve hakkında bir çok eser bulunuyor.

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Türk kahvesinin gerçek hikayesi duyanları şaşırtıyor! İşte tarihimizin değişmez lezzeti Türk kahvesinin hikayesi

Bu konu hakkında Kartepe Belediyesi’ne bağlı çalışan Arkeolog Kübra Nur Çoban, “Osmanlı kültüründe Türk kahvesinin çok büyük bir önemi var. Türk kahvesi 16. Yüzyıldan itibaren kültürümüze giriyor ve çok seviliyor” dedi.

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Türk kahvesinin gerçek hikayesi duyanları şaşırtıyor! İşte tarihimizin değişmez lezzeti Türk kahvesinin hikayesi

“Kanuni Sultan Süleyman devrinde kahve bir süreliğine yasaklanıyor”

Kahvenin kültürümüzdeki önemine vurgu yapan Kübra Nur Çoban, “Osmanlı kültüründe Türk kahvesinin çok büyük bir önemi var. Türk kahvesi 16. Yüzyıldan itibaren kültürümüze giriyor ve çok seviliyor." 

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