Türk kahveli kurabiye nasıl yapılır kahvekoliklere özel!
Yemelere doyum olmayacak bu lezzetin tüm sırrı tarifimizde saklı. Kahvesiz yaşayamam diyenlere özel lezzet işte türk kahveli kurabiye!
Malzemeler:
2 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı nişasta
1 paket vanilya
Yarım paket kabartma tozu
2,5 su bardağına yakın un
1 yemek kaşığı türk kahvesi
1 çay bardağı damla çikolata
1 çay bardağı ceviz
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Yumurta ve şekeri iyice beyazlayana kadar çırpıyoruz.
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Diğer malzemeleri ve unu da ekleyip yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Ele yapışmayacak kıvamda yumuşak bir hamur olmalı.
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Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyuyoruz.
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