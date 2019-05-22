Türk kadınlarına hakaret etmişti! Mehmet Akif Alakurt'tan olay cennet ve cehennem paylaşımı
Türk kadınlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla adeta linç edilen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak cennet ve cehennemi sorguladı.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından skandal paylaşımlara imza atan eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, aylar sonra yeni bir paylaşımda bulundu. Kadınlara hakaret etmesinin ardından gelen tepkiler sonrası gizlediği Instagram hesabından bir yazı paylaşan Alakurt, ölümsüzlüğün bulunduğu takdirde cennet ve cehenneme ne olacağını sordu.
Yaşamını Brezilya'da sürdüren Mehmet Akif Alakurt, paylaşımında "Bildiğiniz gibi insanoğlunun ömrü ilaçlarla uzatıldı ve hücre yenilenmesiyle ölümsüzlük mümkün hale gelebilir. Gavurlar hücre yenilenmesini becerip ölümsüzlüğü sağladığında cennet ve cehenneme ne olacak?" ifadelerine yer verdi.
Ateist mi oldu?: Bu paylaşım sonrası Alakurt aylar sonra yeniden gündeme gelirken, artık bu işi prim amaçlı yaptığı düşünülmeye başlandı. Kimileri de eski oyuncunun Ateist olabileceğini iddia etti.
Kadınlara ne demişti?: Alakurt, Türk kadınlarını ele alan paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve bende öyle düşünüyorum diyen...