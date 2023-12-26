Türk iş insanı Yılmaz Okuklu, Azerbaycan'da yeni iş imkanları ve eğitim projeleri ile öne çıkıyor
1976 yılında Iğdır’da dünyaya gelen Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu Yılmaz Okuklu, inşaat sektöründe önemli adımlar atıyor.
Aynı zamanda Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türk devletleriyle ticari ve kültürel ilişkiler içinde bulunan Yılmaz Okuklu, özellikle Azerbaycan devletiyle işbirliği ve iş fırsatlarını değerlendirme konusunda dikkat çekiyor.
Yılmaz Okuklu'nun şirketi, Azerbaycan'da faaliyet gösteren ve özellikle inşaat sektöründe projeler geliştiren bir yapıya sahip. Aynı zamanda şirket, yerel işbirlikleri ve projelerle Azerbaycan'da önemli adımlar atmayı amaçlıyor.
Bununla birlikte, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitelerde gerçekleştirilen projeler de dikkat çekiyor.
Yılmaz Okuklu'nun liderliğindeki ekibin, Türkiye ile Azerbaycan arasında köprü kurarak, eğitim alanında da önemli işbirlikleri ve gelişimler sağladığı belirtiliyor.