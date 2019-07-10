Türk iş adamı Emir Uyar ile aşk yaşayan Adriana Lima'dan iddialı paylaşım!
Son günlerde Türk iş adamı Emir Uyar ile olan birlikteliğiyle gündemde olan dünyaca ünlü top model Adriana Lima'nın iddialı paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın Metin Hara ile birlikteliği de ayrılığı da olay olmuşken Lima, yeni Türk iş adamı sevgilisi Emir Uyar ile birlikte görüntülendi ve olay aşk magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili önce Yunanistan'ın Mikonos adasında yattan inerken el ele görüntülendi.
Lima ve Uyar ardından ise bir partiye katıldı ve ikili partide sarmaş dolaş dans ederken yakalandı. Adriana Lima ve Emir Uyar çiftinin samimi görüntüleri magazin gündeminde geniş yer aldı.
İkili daha sonra da Mikonos sokaklarında paparazzilere yakalandı. Çift, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Uyar ile Lima'ya bir arkadaşı da eşlik etti.
Adriana Lima tatilinden iddialı bir paylaşımda bulundu. Ünlü model, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı kareye 'Summer' notunu düştü.