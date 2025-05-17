BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01

Türk Hava Kuvvetlerinin perde arkasındaki kahramanları ortaya çıktı

|
Türk Hava Kuvvetlerinin perde arkasındaki kahramanları ortaya çıktı

Türk Hava Kuvvetlerinin önemli üslerinden biri olan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan uçak bakım teknisyenleri, savaş uçaklarının sorunsuz şekilde havalanması ve güvenli uçuş yapabilmesi için mesai harcıyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin perde arkasındaki kahramanları ortaya çıktı - Resim: 1

Karadeniz Bölgesi’nin hava savunma görevleri başta olmak üzere yurt içi ve sınır ötesi operasyonlara destek sağlayan kritik üsler arasında yer alan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki hava araçlarının bakımı basın mensuplarınca görüntülendi.

119
Türk Hava Kuvvetlerinin perde arkasındaki kahramanları ortaya çıktı - Resim: 2

Alanında uzman uçak bakım personeli, Türk Hava Kuvvetlerinin gökyüzündeki vurucu gücü olan hava araçlarını en ince detayına kadar inceliyor, F-16 savaş uçaklarının uçuş öncesi ve sonrası kontrol, arıza tespit ve bakım işlemlerini titizlikle yürütüyor.

219
Türk Hava Kuvvetlerinin perde arkasındaki kahramanları ortaya çıktı - Resim: 3

Teknisyenler, planlı bakım faaliyetlerinin yanı sıra ani gelişen durumlara da anında müdahale ederek, hava filosunun görev sürekliliğini sağlıyor.

319
Türk Hava Kuvvetlerinin perde arkasındaki kahramanları ortaya çıktı - Resim: 4

Komutanlık bünyesinde yapılan çekimlerde, uçakların motor, iniş takımları, aviyonik sistemleri ve silah donanımları gibi kritik noktaları üzerinde yapılan kontroller görüntülendi. Teknisyenler, hava araçlarının uçuş emniyeti için periyodik bakımların yanı sıra modern teknoloji sistemleriyle arıza tespit ve onarım faaliyetlerini de sürdürüyor.

419