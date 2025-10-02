Türk futbulunun en pahalı futbolcusu belli oldu! İlk sıradaki isim...

EN DEĞERLİ TÜRK OLDU

Bu yükselişle birlikte Arda Güler, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncularından biri konumuna geldi. Real Madrid'de bulduğu sürelerde sergilediği teknik kapasite ve oyun zekâsı, futbol otoriteleri tarafından da övgüyle anılıyor. En değerli Türk futbolcu olan Arda Güler'i 50 milyon Euro'luk piyasa değeri ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız takip ediyor.