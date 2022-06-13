Türk futbolcu Atakan Karazor İbiza'da tecavüz suçundan tutuklandı! Kız 18 yaşındaymış
ALMANYA ekibi Stuttgart'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Atakan Karazor şoke etti. Atakan Karazor Ibiza'da tatil yaptığı sırada 18 yaşındaki kıza tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. Stutgard, olayı doğruladı...
ALMANYA Bundesliga ekibi Stuttgart'ta top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Atakan Karazor, İspanya'nın ünlü tatil merkezi Ibiza Adası'nda tutulandı. Haber ilk olarak Bild Gazetesi'nden çıktı, Stuttgart konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Ibiza'da tatil yapan futbolcumuz Atakan Karazor'un tutuklandığını doğruluyoruz. Atakan, kendisine yapılan suçlamaları reddediyor. Stuttgart olarak avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Devam eden bir hukuki süreç olduğu için daha fazla yorum yapamıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
25 yaşındaki ortasahanın kulübü Stuttgart'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Atakan Karazor bu sezon Bundesliga'da 24 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
18 yaşındaki kıza tecavüz iddiası
Alman basınından bazı kaynaklar, Atakan Karazor'un tutuklanma sebebinin 18 yaşındaki bir kıza tecavüz etmesi olduğunu iddia etti. Bu iddialarla ilgili ne kulüpten ne de İspanyol makamlardan bir açıklama gelmedi.